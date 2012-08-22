Зростання ВВП за січень-липень, за попередніми оцінками, становило 2% - Азаров

За попередньою оцінкою, зростання ВВП за січень-липень 2012 року в Україні становило 2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Попередня оцінка ВВП України за січень-липень цього року показала зростання ВВП на 2%. Це непогано з урахуванням кризи в єврозоні, яка є одним із основних наших ринків збуту. Але цього недостатньо для значного покращення життя в Україні», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у ІІ кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у ІI кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, в ІI кварталі 2012 року проти І кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксоване на рівні 1,9%.

12 червня Держстат поліпшив оцінку зростання ВВП України в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в I кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Таким чином, в I кварталі 2012 року зростання ВВП України сповільнилося як проти показника I кварталу 2011 року (5,4%), так і у порівнянні з показником IV кварталу 2011 року (4,7%).

Номінальний ВВП за I квартал 2012 року становив 296,97 млрд грн.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зниження темпів зростання української економіки у 2012 році до 2,5%, але чекає прискорення зростання ВВП країни у 2013 році до 4,0%.

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання ВВП України в 2012 році з 4,8% до 3%. Зростання ВВП України у 2013 році очікується на рівні 3,5%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

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