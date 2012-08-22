У середу пари EUR/USD і GBP/USD можуть трохи піти у ріст – експерт

Зважаючи на брак економічних релізів з єврозони і Великобританії, у середу, 22 серпня, пари EUR/USD і GBP/USD, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, торгуватимуться у рамках вузьких діапазонів з невеликим ухилом до зростання.

На думку аналітиків, для обох пар найголовнішим випробуванням стануть найближчі ключові рівні опору 1,25 і 1,58, відповідно.

Поки монетарна влада чітко не позначать свою позицію, EUR/USD буде і далі так різко реагувати на будь-яку нову звістку з приводу перспектив єврозони. На даний момент бики явно націлилися на пробиття рівня 1,2500, проте це може відбутися лише під впливом такого серйозного каталізатора, як чітка заява Меркель і Олланда на тему політичних ініціатив, вважають аналітики.

У компанії FOREX CLUB в Україні наголошують, що 22 серпня увагу ринку на деякий час може привернути протокол FOMC. Поки що Федрезерв не може визначитися, чи варто йому продовжувати стимулювання економіки монетарними інструментами. Особлива увага буде прикута до заяви Локхарта, який виступав за новий раунд у липні. Якщо він відступиться від своїх побажань, це може переконати ринки, що монетарного пом'якшення найближчим часом не буде. А це, своєю чергою, надасть підтримку USD. Найбільш адекватну динаміку можна буде спостерігати щодо пари USD/JPY. Найближчою метою стане 79,60, після чого не виключений рух до 80,00.