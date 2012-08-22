Міжбанк відкрився падінням котирувань - 8,0980/8,1040 грн/дол.
11:22, 22 серпня 2012Фінанси
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У середу, 22 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0980/8,1040 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2545/0,2549, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0890/10,0985.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2450/1,2452 (вівторок — 1,2363/1,2365).
У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.
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