Міжбанк відкрився падінням котирувань - 8,0980/8,1040 грн/дол.

У середу, 22 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,0980/8,1040 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2545/0,2549, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,0890/10,0985. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2450/1,2452 (вівторок — 1,2363/1,2365). У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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