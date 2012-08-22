Законністю роботи агітаторів на парламентських виборах займеться податкова

Державна податкова служба України закликає політичні партії, що беруть участь в парламентських виборах, оформити трудові відносини з тимчасовими працівниками - агітаторами і персоналом виборчих штабів, попередивши їх про можливу перевірку.

Згідно з повідомленням прес-служби ДПСУ, яке є в розпорядженні УНІАН, політичні партії під час виборчої кампанії часто наймають працівників без офіційного працевлаштування і виплачують заробітну плату «в конвертах», що є порушенням податкового і трудового законодавства.

«Крім того, це підвищує небезпеку того, що працівники можуть залишитися без обіцяних грошей після завершення виборів», - говориться в повідомленні.

У зв'язку з цим ДПСУ рекомендує діючим агітаторам, координаторам, спостерігачам вимагати від політичних партій і штабів кандидатів у народні депутати підписати цивільно-правовий договір або трудову угоду, що і гарантуватиме повну і своєчасну оплату праці.

Зі свого боку податкова служба попереджає про те, що має намір проконтролювати дотримання податкового законодавства в структурах, які займаються організацією і проведенням виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, роботодавці погасили в першому півріччі більш як 620 млн. грн заборгованості із зарплати після втручання співробітників Державної податкової служби.

Вибори нової Верховної Ради намічені на жовтень 2012 року. Центральна виборча комісія зареєструвала 5771 кандидата в народні депутати. З них 2644 – за партійними списками і 3127 – в мажоритарних округах.

Всього зареєстровані списки 22 партій, але в цілому у виборах візьмуть участь 89 партій, які висунули кандидатів або за списками, або в одномандатних округах.