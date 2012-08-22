Акімова у 2011 році заробила трохи більше ніж 350 тис. грн - декларація

13:41, 22 серпня 2012
Фінанси
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Перший заступник глави Адміністрації Президента України, кандидат у народні депутати від Партії регіонів (№ 6 у партійному списку) Ірина Акімова за минулий рік заробила трохи більше 350 тис. грн.

Про це свідчить її декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, загальна сума сукупного доходу І.Акімової становить 351 тис. 52 грн. З них 309 тис. 839 грн є заробітною платою та іншими виплатами, винагородою, які нараховані декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору; 927 грн - проценти та дивіденди.

За минулий рік І.Акімова отримала матеріальну допомогу в розмірі 16 тис. 286 грн та 25 тис. грн страхових виплат.

Перший заступник глави АП володіє земельною ділянкою у 25400 кв. м, трьома квартирами, площа яких становить 25, 57 і 84,5 кв. м, та садовим будинком загальною площею 238 кв. м. При цьому ні житлового будинку, ні іншого нерухомого майна в І.Акімової немає.

У її власності також є автомобіль Nissan Note (2008 року випуску).

На банківскому рахунку І.Акімової та на рахунках в інших фінансових установах - 529 тис. 222 грн, з яких 240 тис. грн було вкладено у 2011 році.

Минулого року перший заступник глави Адміністрації Президента витратила 10 тис. грн на добровільне страхування та 36 тис. грн на утримання свого майна.

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