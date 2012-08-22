Порошенко не бачить причин для зволікання з поданням до парламенту держбюджету на 2013 рік
14:21, 22 серпня 2012Фінанси
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Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко прогнозує, що проект державного бюджету України на 2013 рік буде подано урядом до Верховної Ради у передбачені законом терміни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у середу.
«Звичайно, я не бачу жодних проблем із затягуванням подачі бюджету», - сказав П.Порошенко.
Він відзначив, що Мінекономрозвитку вже подало на затвердження уряду прогноз макропоказників наступного року.
При цьому П.Порошенко відмовився уточнити цю інформацію до затвердження показників Кабінетом міністрів України.
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