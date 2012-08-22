Сестра Льовочкіна володіє 7 земельними ділянками, 2 будинками і 10 авто - декларація

Сестра заступника глави Адміністрації Президента України, народний депутат, кандидат в депутати від Партії регіонів у мажоритарному окрузі №6 (Автономна Республіка Крим) Юлія Льовочкіна володіє 7 земельними ділянками, двома житловими будинками, двома квартирами та 10 автомобілями.

Про це свідчить її декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, загальна сума сукупного доходу Ю.Льовочкіної за минулий рік становить 3 млн 40 тис. 181 грн. В той же час заробітна плата Ю.Льовочкіної у 2011 році становила 194 тис. 336 грн. При цьому дохід від процентів та дивідендів зазначений в розмірі 1 млн 640 тис. 551 грн, матеріальна допомога - 34 тис. 850 грн, страхові виплати, страхові відшкодування - 45 тис. 444 грн, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 1 млн 125 тис. грн.

Ю.Льовочкіна володіє 7 земельними ділянками площею 1820, 2400, 1500, 510, 4200, 3000, 1500 кв м, двома житловими будинками – площею 862 та 460 кв м, двома квартирами – площею 62,5 та 63,7 кв м.

В автопарку народного депутата 10 автомобілів. Зокрема, Mercedes-Benz А500 2010 року випуску, придбаний у власність за 2 млн 314 тис. грн, два Lexus LX 570 2011 року випуску, придбані за 1 млн 177 тис. та 1 млн 102 тис. відповідно. Крім того, є ще 3 авто Mercedes Benz (2 з яких 2007 року випуску, а 1 - 2010), Range Rover (2010 року випуску), Porshe Cayenne (2007), Scoda Octavia (2007), Volkswagen (2007).

На банківському рахунку Ю.Льовочкіної та на рахунках в інших фінансових установах знаходиться 19 млн 981 тис. 399 тис грн. Номінальна вартість її цінних паперів становить 29 млн 570 тис. 645 грн, а розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства, організації - 26 млн 462 тис. 679 грн, в тому числі за кордоном 24 млн 82 тис. 679 грн.

У минулому році Ю.Льовочкіна витратила 512 тис. грн на добровільне страхування та 163 тис. грн на утримання свого майна.

В декларації серед членів родини Ю.Льовочкіної зазначені тільки її двоє дітей, на яких з майна нічого не записано.