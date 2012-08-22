Торги доларом на міжбанку в середу закрилися зниженням котирувань

В середу, 22 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0980/8,1040, до 12:00 звузився спред 8,0990/8,1030. На час закриття торгів цінові рівні знизилися 8,0970/8,1010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2545/49, до 12:00 ціни знизилися 0,2544/48. На час закриття ціни досягли рівня 0,2540/44. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,9000 (+0,0601).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2445/80. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,0890/10,0985, до 12:00 ціни пішли вгору 10,1005/10,1095. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали 10,0795/10,0885.