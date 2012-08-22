Янукович обіцяє максимально сприятливі умови для інвесторів

Державна політика України спрямована на продовження роботи з поліпшення інвестиційного клімату та створення максимально сприятливих умов для інвесторів.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив сьогодні сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми повинні створювати такі умови. У державній політиці ми йдемо в цьому напрямку і надалі будемо йти», - зазначив В.Янукович. Він додав, що саме на створення сприятливих інвестиційних умов спрямовані реформування фіскальної сфери, заходи з детінізації національної економіки та боротьба з корупцією.

«Рівень корупції буде падати - і це свідчитиме про те, що інвестор буде більше довіряти нашій країні» , - сказав В.Янукович. Бізнес, переконаний він, має сприймати державу як свого надійного партнера.

Президент також наголосив, що влада докладатиме всіх зусиль для подальшого розвитку ефективних механізмів державно-приватного партнерства.

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