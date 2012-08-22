Королевська торік заробила лише 167 тис. грн - декларація

Голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, кандидат в депутати від партії “Україна - вперед!”(№1 виборчого списку) Наталія Королевська за минулий рік заробила трохи більше 167 тис. грн.

Про це свідчить її декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Зокрема, загальна сума сукупного доходу Н.Королевської становить 167 тис. 640 грн, і все це майже зарплата (167 тис 338 грн), а 302 грн - дохід від дивідендів та процентів. При цьому зазначається, що ні копійки матеріальної допомоги Н.Королевська не отримувала.

Народний депутат володіє земельною ділянкою у 2045 кв. м, однак ні житлового будинку, ні квартири, ні садового будинку, ні гаража вона не має. В той же час в декларацію занесені два об'єкти іншого нерухомого майна площею 545 кв м та 193, 4 кв м, однак не вказано, що це саме за майно.

У власності Н.Королевської також є автомобіль Range Rover 2008 року випуску.

На її банківському рахунку та на рахунках в інших фінансових установах всього 23 тис. 171 грн. Минулого року Н.Королевська витратила 148 тис. 435 грн на утримання свого майна.

В той же час родина Н.Королевської (чоловік, двоє дітей та батьки) за 2011 рік, згідно з декларацією, мала сукупний дохід 557 тис. 388 грн. З них 500 тис. грн - авторська нагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності, 3 тис. 315 грн - дивіденди, проценти, 54 тис. 73 грн - інші види доходів. Родина кандидата володіє земельною ділянкою площею 3560 кв м; житловим будинком площею 97,9 кв м; 4 квартирами - 264,1; 107,2; 54 та 180,5 кв м та іншим нерухомим майном площею 193,4 кв м. На утримання цього майна було витрачено 97 тис. 211 грн.

Родичі Н.Королевської в своєму автопарку мають 5 легкових автомобілів - 3 Mercedes-Benz (2006, 2001 та 2004 років випуску); Range Rover (2008 року випуску) та Mitsubishi Grandis (2008 року випуску). На банківських рахунках члени її родини мають 444 тис. 900 грн.