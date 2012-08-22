Фонд гарантування вкладів збільшив суму відшкодування

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшила розмір гарантованої суми відшкодування зі 150 до 200 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заступника голови НБУ, голову адміністративної ради Фонду Ігоря Соркіна.

І.Соркін нагадав, що останнє підвищення цієї суми було проведене в листопаді 2008 року.

«Кошти фізичних осіб є основною ресурсною базою для кредитування економіки. І рішення про збільшення гарантованої суми відшкодування зі 150 до 200 тис. грн прийнято з метою подальшого зміцнення довіри населення до банків і підвищення рівня захищеності переважної більшості вкладників країни. Проведена попередня робота вже дає позитивні результати. Так, цього року, станом на 1 серпня, вклади населення зросли майже на 40 млрд грн, зокрема й в національній валюті - більш ніж на 23 млрд грн», - відзначив І.Соркін.

За його словами, минулого року обсяг коштів фізичних осіб на рахунках у банках збільшився на 13%, при цьому з початку цього року — на 11%. Більш як половина вкладів населення (майже 52%) сьогодні розміщена в національній валюті.

В даний час рішення Адміністративної ради Фонду про збільшення гарантованої суми відшкодування за вкладами передано для державної реєстрації в Міністерство юстиції України.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року, і він є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Із листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлено на рівні 150 тис. грн.

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України станом на 1 серпня 2012 року становив 6,07 млрд грн.

Кількість учасників Фонду, станом на 6 серпня, становить 168 банків, кількість тимчасових учасників - 6 банків.