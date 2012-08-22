В Україні потрібно вводити декларування доходів і видатків - Шпек

Звіти про доходи та майно чиновників - це дієва зброя влади у боротьбі з корупцією, з тінізацією економіки, - зазначив у коментарі УНІАН член ради НБУ, член клубу експертів Ліги фінансового розвитку, старший радник «Альфа Банку» Роман Шпек.

Шпек відзначає необхідність декларування не тільки доходів, але і витрат держслужбовців, оскільки в даний час можна спостерігати невідповідність між тими, сумами, які декларує чиновник, і тим майном, яким він володіє. Як ілюстрацію невідповідностей доходів і витрат, експерт наводить декларації кандидатів у народні депутати, які розміщуються, зокрема, на сайті Центральної виборчої комісії. Досить часто там розміщені декларації, де одночасно зазначений дохід за рік у 10-20 тис. гривень і наявність машин вартістю десятки тисяч доларів. "Безумовно, це всього лише віддзеркалення загальної податкової профанації, яка відбувається в країні", - наголошує Шпек.

«Немає чого соромитися, коли при придбанні таких речей, як дорогі машини і нерухомість, потрібно підтвердити джерело доходів. Це логічно і з точки зору боротьби з криміналом, корупцією. Водночас дана інформація дуже сенситивна, і необхідно передбачити жорстке покарання за розголошення її третім особам », - впевнений Роман Шпек.

Як повідомлялося, з 1 січня 2012 року набув чинності Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції". У січні ж депутати від Партії регіонів звернулися до Конституційного суду з проханням скасувати два положення цього закону, зокрема, положення, за яким в нинішні декларації повинні заноситися витрати чиновників та їх сімей, вчинені ними після 1 липня 2011 року. Нова декларація вимагала від чиновників звітувати про купівлю нерухомості та транспортних засобів, а також будь-яких предметів вартістю понад 150 тисяч гривень. Така декларація вперше мала бути подана до 1 квітня 2012 року.

Однак, 20 березня ц.р. КС задовольнив клопотання депутатів-регіоналів. Згідно з рішенням КС, відповідне положення набуває чинності на шість місяців пізніше - з 1 січня 2012 року. Тобто, свої витрати депутати будуть декларувати лише з 2012 року, а оприлюднені вони будуть після 1 квітня 2013 року.

Довідка УНІАН. Згідно з оцінками Державної податкової служби України, опублікованим в ході презентації Концепції реформування податкової системи, обсяг тіньового сектора української економіки становить як мінімум 350 млрд грн на рік. Цей обсяг, за оцінками фіскальних органів, розподіляється наступним чином: 170 млрд грн становить зарплата в «конвертах», 100 млрд - доходи власників активів - виведення безготівкових коштів у готівкову форму або на інвалютні рахунки в іноземних банках, 35млрд-неофіційні платежі, 45 млрд грн - основні засоби, матеріальні ресурси і послуги тіньового сектора.