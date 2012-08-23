Залишок коштів на коррахунках банків у середу зріс майже на 10% - до 17,9 млрд грн

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 22 серпня збільшився на 9,6%, або 1,565 млрд грн, і станом на початок дня 23 серпня становив 17,908 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 10,2%, або на 2,03 млрд грн.

За даними НБУ, в поточному році максимальну суму залишків на коррахунках банків було зафіксовано 5 січня на рівні 28,372 млрд грн, мінімальну - 21 лютого, 12,901 млрд грн.