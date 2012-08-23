Як би в уряді не рахували ВВП, він все одно падає – Данилишин

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що уряд винайшов новий спосіб обчислення ВВП, повідомивши про результати за 7 місяців, проте яким би чином показник не підраховувався, ВВП все одно знижується.

Про це він написав у коментарі на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Які б способи не винаходили щодо обчислення ВВП, все одно він падає - чи рахувати його квартал против кварталу, чи (порівнювати – УНІАН) аналогічний період цього року з минулим. Цього розу – винайшли оригінальний спосіб – за 7 місяців цього року +2% (не вказуючи щодо до якого періоду)», - написав Б.Данилишин.

Він зазначив, що за даними Держстату, зростання ВВП за 1-й квартал 2012 року становио лише 2%. «Разом з тим, вперше за останні 11 кварталів (після 1-го кварталу 2009 р.) сезонно відкоригований ВВП у 1-му кварталі 2012 р. проти 4-го кварталу 2011 р. знизився на 0,2%. З урахуванням сезонного чинника, в 2-му кварталі 2012 року проти 1-го кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксовано на рівні 1,9%. Проте деяке зростання ВВП у 2-му кварталі було в основному пов'язане з дією тимчасових чинників, таких як ранній початок збирання врожаю і проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Тобто, з якого боку не дивитися – ми топчемося на місці або рухаємося вниз», - відзначив Б.Данилишин.

При цьому він нагадав, що в 2009 р. уряд Юлії Тимошенко критикували за те, що він відмовився обнародувати дані з ВВП щомісячно, проте і нинішній уряд не повернувся до використання такої практики.

«Дивує, чому сьогодні не обчислюють ВВП на місячній основі. У 2009 році навперебій критикували, що ми перейшли на квартальне обчислення. Якщо перейти на місячне обчислення – картина буде дуже непривабливою», - відзначив Б.Данилишин.

Нагадаємо, 22 серпня на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що, за попередньою оцінкою, зростання ВВП за січень-липень 2012 року в Україні становило 2%.

Довідка УНІАН. За попередньою оцінкою Держстату України, зростання ВВП у другому кварталі 2012 р. становило 3% (зростання ВВП у другому кварталі 2011 року - 3,8%).

З урахуванням сезонного чинника, у другому кварталі 2012 року проти першого кварталу 2012 року зростання ВВП України зафіксоване на рівні 1,9%.

12 червня Держстат покращив оцінку зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року (у постійних цінах 2007 року) з 1,8% до 2%.

З урахуванням сезонного чинника, в першому кварталі 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року зафіксовано спад ВВП України на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляція - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.

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