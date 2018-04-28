Нацбанк прикрутив імпортерам "валютний кран"

Національний банк продовжує посилювати правила гри на фінансовому ринку, планомірно дотримуючись своєї головної мети - зниження попиту на інвалюту. З 23 серпня набула чинності постанова регулятора (№ 308), яка змусить жити по-новому дуже «своєрідний» бізнес - зовнішньоекономічний. Таким чином, з цього дня всі юридичні особи повинні купувати і продавати валюту тільки через рахунок в одному з українських банків. Не допускається купівля валюти в декількох банках під один зовнішньоекономічний контракт, як зараз практикують окремі юридичні особи. Крім того, для купівлі та продажу валюти юрособа зобов'язана усі свої зовнішньоекономічні контракти реєструвати в електронній базі Державної митної служби. Без електронного підтвердження факту поставки товару в Україну банкам заборонено купувати валюту для імпортерів. Нововведення, за задумом НБУ, повинно скоротити число «сірих» імпортерів, як і тіньових контрактів. Складно сказати, наскільки це реально, але часткове зниження обсягів купівлі валюти в межах 2-3 млрд дол. Нацбанком прогнозується. Не виключено, що псевдоімпортери, за традицією, знайдуть нові обхідні шляхи виставлених регулятором умов.

В офшор під вибори

Щоб зрозуміти суть ідеї Нацбанку, закладеної в постанову № 308, яка, в свою чергу, радикально змінює більш раннє рішення регулятора (постанова № 281 від 10 серпня 2005 року щодо Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою), варто розібратися в особливостях українського валютного ринку.

Вибори - час виведення бізнесом грошей в офшори (щоб «свої» не забрали на справи насущні). Робиться це за відпрацьованою схемою, яка досить проста. Спочатку бізнесом укладається зовнішньоекономічний договір зі своїм офшором на поставку товарів, які, звісно, ніхто реально постачати не буде. Під контракт купується валюта і перераховується в офшор. Коли вибори закінчаться, контракт розривається і валюта повертається в Україну. Якщо трапитися щось супернеординарне, то євро і долари «пропишуться» в офшорі.

Крім цього, активізуються валютні спекуляції, які грунтуються на аналогічних зовнішньоекономічних контрактах. Під них купують інвалюту за одним курсом, а продають - за іншим. Не дивно, що подібні гравці ринку останнім часом смикають нерви українців, пророкуючи неминуче падіння гривні. Паніка їм на руку - дохід на різниці курсів зростає. Досить простий, але вигідний бізнес.

Фарцовка на банківський манер

Але не тільки юридичні особи користуються описаними схемами. Низка банків, у тому числі і великих, теж сильно «підсіли» на спекуляції. Для цього вони активно використовують валютні свопи, які їм дозволено використовувати в цьому році. В результаті, за підсумками першого півріччя 2012 року, близько 14 банків мають на балансі частку валютних свопів понад 25% активів! Це не що інше, як «парадокс українського міжбанківського кредитного ринку». На даний момент ставки за міжбанківськими кредитами в гривні знаходяться на рівні 18-20% річних, а міжбанківські кредити в доларах США розміщуються під 2-3%. Різниця в ставках - об'єкт для спекуляцій.

Багато в чому валютні спекуляції та псевдоімпорт призвели до того, що НБУ за підсумками липня продав для підтримки ринку близько 1,2 млрд дол. із золотовалютних резервів. Мабуть, це стало однією з причин появи постанови № 308, в якій регулятор врахував «інтереси» банків. Тепер якщо банк купить валюти більше, ніж дозволяють чинні нормативи валютної позиції, то йому заборонять протягом 30 календарних днів після порушення виходити на міжбанк як покупцеві. Подібне покарання буде, якщо банк не дотримається правила покупки валюти при здійсненні НБУ інтервенцій, а також, якщо покупка їм валюти для клієнтів-імпортерів не буде заснована на електронному підтвердженні митниці.

Нововведення Нацбанку являють собою «закручування гайок» для тих, хто захопився валютними іграми. А вони мають на увазі залучення депозитів населення за завищеними ставками в своїх спекулятивних цілях, ніж ставлять в розряд ризикових гроші клієнтів.

Ефект від постанови НБУ буде помітним уже в вересні, коли його механізми запрацюють на повну силу. Не виключено, що регулятор розробить ще кілька правил, які теж будуть спрямовані на зниження попиту на «зелень». Час покаже, хто переможе в цій непростій боротьбі за валюту.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)