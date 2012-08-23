Число користувачів Єдиного реєстру податкових накладних зросло вчетверо

Кількість платників, які почали реєструвати свої податкові накладні у Єдиному реєстрі, за 7 місяців 2012 року зросло вчетверо – до 114,5 тис.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ, минулого року таких платників було 23,5 тис. чоловік.

Згідно з повідомленням, Єдиний реєстр уже налічує 33,3 млн. податкових накладних. Загальна сума всіх зареєстрованих податкових накладних становить майже 325,4 млрд грн.

«Реєстрація накладної у Єдиному реєстрі надає підприємствам можливість позбутися зайвої «паперової» бюрократії, обмінюючись виключно електронними версіями документів», - відзначає Держподатслужба.

Нагадаємо, з 1 січня 2012 стала обов'язковою реєстрація накладних на суму понад 10 тис. грн. З початку року зареєстровано 3,5 млн. таких накладних.