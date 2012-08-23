Торги на міжбанку в четвер закрилися котируваннями 8,0970/8,1010 грн/дол.

У четвер, 23 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 8,0970/8,1030, до 12:00 звузився спред 8,0980/8,1010. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,0970/8,1010 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2556/60, до 12:00 ціни знизилися 0,2553/57. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2555/59. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,7024 (-0,1976).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2525/70. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,1665/10,1755, до 12:00 ціни пішли вниз 10,1570/10,1645. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися 10,1575/10,1665.