Данилишин: консультації Києва і Москви про приєднання України до МС невдовзі активізуються

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що реалізація договору про Зону вільної торгівлі СНД є кроком у бік приєднання України до Митного союзу, і прогнозує, що вже у вересні консультації між Києвом і Москвою з питання приєднання України до МС можуть активізуватися.

Про це він заявив у інтерв'ю УНІАН.

«Я думаю, що, починаючи з другої половини вересня, почнуться більш посилені консультації зі всіх ключових питань (про приєднання України до МС – УНІАН), будуть зроблені певні заяви на вищому державному рівні. До виборів можуть бути підписані деякі документи», - сказав він.

Б.Данилишин переконаний, що сам по собі Договір про ЗВТ СНГ «погоду» у взаємній торгівлі між країнами СНД не змінює.

Також екс-міністр економіки відзначає, що, оцінюючи наслідки дії Договору, необхідно враховувати не лише економічний, а й політичний бік.

«Крім економічної ситуації, хочу привернути увагу ще до однієї деталі. Вільна торгівля - це довіра і цивілізовані методи ведення справ. На превеликий жаль, у країн-учасників ЗВТ СНГ довіра один до одного дуже невелика, спостерігається велике прагнення бачити в іншій країні васала, конкурента, але не партнера. Ми, пострадянські держави, ще не навчилися вести чесний рівноправний діалог», - відзначив Б.Данилишин.

Крім того, він висловив сумнів, що Росія погодиться на допуск України до своєї газотранспортної системи для здійснення прямих поставок газу з Туркменістану.

«На мою думку, Росія не піде на такий крок найближчим часом. Адже тут питання не тільки в доставці азіатського газу на територію України - це більш стратегічний і геополітичний крок доступу на європейські ринки. Крім того, це не тільки туркменський газ, треба дивитися дещо ширше, враховуючи розгалужену мережу газопроводів Туркменістану і деяких країн Азії», - відзначив Б.Данилишин.

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