Мінфін на позачерговому аукціоні залучив 604,34 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП

На позачерговому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 23 серпня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 604,344 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін задовольнив 2 заявки на купівлю п'ятирічних держпаперів. Прибутковість становила 14,3%. При цьому попиту на ОВДП терміном обігу 7 років не було.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України оголосило про проведення у четвер, 23 серпня, позапланового аукціону з продажу ОВДП. Мінфін планував запропонувати до продажу п’яти- і семирічні держпапери.

Експерти прогнозували, що на позаплановому аукціоні з продажу ОВДП Мінфіну вдасться продати держпапери, оскільки, очевидно, досягнуто домовленість ыз потенційним покупцем. При цьому ринкового попиту чекати не варто було.

Також нагадаємо, що на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 21 серпня, Мінфіну не вдалося залучити кошти до держбюджету. Мінфін пропонував інвесторам все ті ж стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

При цьому, щодо ОВДП терміном обігу 5 років була подана одна заявка обсягом 10 млн. грн і прибутковістю 23,9%, але вона не була задоволена.

Єдиним результативним аукціоном з продажу ОВДП у поточному місяці став аукціон 7 серпня, на якому Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на покупку паперів.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.