Лідер КПУ володіє скромною квартирою і заробив торік лише 239 тис. грн - декларація

Лідер Комуністичної партії України, кандидат в народні депутати від КПУ (№1 партійного списку) Петро Симоненко за минулий рік заробив лише 239 тис грн.

Про це свідчить його декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Минулого року сукупний дохід П.Симоненка становив 238 тис. 905 грн 16 коп., більшість з якого - 203 тис. 810 грн - заробітна плата, 35 тис. 94 грн - матеріальна допомога.

Лідер фракції КПУ володіє земельною ділянкою у 1200 кв м та квартирою у 70 кв. м, на обслуговування яких було витрачено 5 тис. грн. При цьому ні житлового, ні дачного будинку у П.Симоненка немає. Не має лідер комуністів і легкового автомобіля та інших засобів пересування, а також рахунку в банках.

В той же час сукупний дохід родини П.Симоненка (дружини та двох дітей) становив у 2011 році 351 тис. 443 грн, з яких 10 тис. 883 грн - заробітна плата, а 340 тис. 560 грн - дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна. Крім того, родина лідера КПУ володіє земельною ділянкою площею 9977 кв м та 4 квартирами, одна з яких площею 75 кв м у користуванні. Інші квартири мають такі площі - 81,3; 38,9; 153,2 кв м. На утримання зазначеного майна витрачено 38 тис. грн. При цьому у родини П.Симоненка також немає легкового авто. Розмір внесків до статутного капіталу товариства склав 51 тис. 500 грн.