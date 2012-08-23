Молодший син Януковича не має автомобіля і торік заробив лише 233 тис. грн - декларація

Молодший син Президента України Віктора Януковича, народний депутат Віктор Янукович, який балотується до наступного парламенту (№22 партійного списку Партії регіонів), за минулий рік заробив лише 233 тис. грн.

Про це свідчить його декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, оприлюднена на сайті Центральної виборчої комісії.

Минулого року сукупний дохід В.Януковича становив 233 тис. 306 грн, більшість з якого - 193 тис. 317 грн - заробітна плата, 35 тис. 95 грн - матеріальна допомога і 4 тис. 894 грн - дивіденди та проценти.

Син глави держави володіє земельною ділянкою площею 1610 кв м, квартирою - 379,1 кв м та іншим нерухомим майном - 510,8 кв м. В той же час у В.Януковича (молодшого) немає ні житлового, ні садового будинку. На утримання майна він витратив 87 тис. 279 грн.

Немає у В.Януковича і легкового автомобіля та інших засобів пересування, хоча серед майна є гараж площею 20,5 кв м.

На банківському рахунку кандидата - 1 млн 153 тис. 614 грн.

В той же час сукупний дохід родини В.Януковича (дружини та сина) становив у 2011 році 746 грн і ця сума повністю є дивідендами та процентами. В той же час у родини В.Януковича відсутнє будь-яке нерухоме майно та транспортні засоби. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах родини В.Януковича молодшого також скромна - 195 грн.