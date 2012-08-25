Турчинов не має нерухомості та автомобіля, хоча торік заробив понад 1 млн грн - декларація

Перший заступник лідера партії “Батьківщина”, кандидат в депутати від Об'єднаної опозиції (№4 списку “Батьківщини”) Олександр Турчинов не має нерухомого майна, хоча торік і заробив понад 1 млн грн.

Про це свідчать дані його декларації про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті ЦВК.

Зокрема, сума сукупного доходу О.Турчинова торік становила 1 млн 79 тис. 658 грн. З них 144 тис. грн - заробітна плата, а 935 тис. 658 грн - дивіденди та проценти. В той же час перший заступник лідера партії “Батьківщина” не має у своїй власності ні земельної ділянки, ні житлового та садового будинків, ні квартири, ні гаража, ні іншого нерухомого майна. Також у О.Турчинова відсутні будь-які транспортні засоби.

Разом з тим на банківських рахунках О.Турчинова є 11 млн 232 тис. 235 грн.

Водночас його родина (дружина та син), яка вказана в декларації, володіє двома квартирами - 91,7 кв м та 381,8 кв м, а також двома іншими об'єктами нерухомого майна - 18,1 та 19,7 кв м, однак транспортних засобів також не має.

Сукупний дохід родини О.Турчинова торік становив 82 тис. 312 грн, з яких 50 тис. 60 грн - заробітна плата, а 32 тис. 252 грн - дивіденди та проценти. На банківських рахунках є 530 тис. 942 грн, а розмір внесків до статутного капіталу товариства становить 3 млн 200 тис. грн.