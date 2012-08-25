У Олеся Довгого є будинок, але немає автомобіля – декларація

Колишній секретар Київради, кандидат в народні депутати (округ №214 місто Київ) Олесь Довгий торік заробив понад 1, 2 млн грн.

Про це свідчать дані його декларації про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік, яка оприлюднена на сайті ЦВК.

Зокрема, сума сукупного доходу О.Довгого у 2011 році становила 1 млн 212 тис. 442 грн. З них 47 тис. 183 грн - заробітна плата, 520 тис. 50 грн - дивіденди та проценти та 645 тис. 209 грн – дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна.

О.Довгий має у своїй власності земельну ділянку площею 4569 кв.м, житловий будинок – 433 кв м та квартиру – 46 кв м.

В той же час у екс-секретаря Київради відсутні будь-які транспортні засоби.

Разом з тим на банківських рахунках О.Довгого є 1 млн 392 тис. 967 грн.

Водночас його родина (дружина), яка вказана в декларації, минулого року мала сукупний дохід 346 тис. 192 грн і вся ця сума є дивідендами та процентами. Житла у дружини О.Довгого немає, однак у її власності знаходиться легкове авто Honda OR-V Executive (2008 року випуску). На її банківських рахунках – 60 тис. 199 грн.