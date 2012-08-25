Україна хоче стати спостерігачем у Шанхайській організації співробітництва

Україна хотіла б стати спостерігачем у Шанхайській організації співробітництва (ШОС) і розраховує, що РФ виступить одним з її партнерів у цій організації.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у його резиденції Бочаров ручей (Сочі), передає РІА «Новости».

"Ми б хотіли, щоб ви виступили одним із наших партнерів у такій організації, як ШОС, ми б хотіли стати спостерігачем в ШОС", - сказав В.Янукович.

У свою чергу, В.Путін зазначив, що Україна шукає можливостей розширити ринок збуту своїх товарів, зокрема за рахунок азіатського ринку. В.Путін нагадав, що скоро Росія прийматиме самміт АТЕС (Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво) у Владивостоці.

"Ми із задоволенням вас не лише поінформуємо, але й найдокладнішим чином розповімо про перспективи", - сказав він.

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Янукович хоче змінити позиції з газової тематики у відносинах з Росією

Київ сподівається змінити позиції з газової тематики у відносинах з Москвою.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, передає РІА «Новости».

"Ми вважаємо, що ця тема (поставок газу з Росії в Україну), вона не піде ніколи з наших відносин і вона завжди буде і, звичайно, ми б хотіли трошки позиції наші змінити у відносинах з Росією", - сказав В.Янукович.

При цьому він запропонував приділити цій темі увагу і на сьогоднішніх переговорах.

Президент України також зазначив, що у двох країн є хороші перспективи для роботи в частині високотехнологічної продукції на ринках третіх країн, перш за все СНД, і особливо на азіатських ринках. За його словами, Росії й Україні вигідно розширювати ринки збуту в цій сфері, і Київ зацікавлений в об'єднанні зусиль у даному напрямі з Москвою.