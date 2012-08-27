Україна може сьогодні підписати Меморандум про співпрацю з ЄЕП

Євразійська економічна комісія і уряд України найближчим часом, а можливо, вже сьогодні, 27 серпня, планують підписати Меморандум про співпрацю з питань торгівлі з метою поглиблення співпраці України з країнами Єдиного економічного простору.

Про це йдеться у статті «Україна нарощує співпрацю... з ЄЕП», опублікованій на сайті «УНІАН-економіка».

Як стало відомо УНІАН, проект документа вже остаточно узгоджено обома сторонами, і його може бути підписано сьогодні у рамках візиту до України міністра з торгівлі Євразійської економічної комісії Андрія Слєпньова.

У статті наголошується, що цей документ, який має рамковий характер, «підтверджує, що потенціал щодо розвитку відносин України з східними партнерами існує, і процес пошуку шляхів його реалізації перебуває в активній фазі».

Виконання Меморандуму буде покладено на міністрів, що відповідають за торгівлю, які працюватимуть у рамках «Діалогу з торгових питань».

Зустрічі на рівні керівників Діалогу проводитимуться не рідше за один раз на півроку, при цьому до складу делегації Євразійської економічної комісії зможуть входити повноважні представники держав - членів МС і ЄЕП. Перше засідання керівників Діалогу, згідно з проектом документа, має бути проведене протягом трьох місяців з дати підписання Меморандуму.

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