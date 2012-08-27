Польські компанії у першому півріччі скоротили прибуток на 18%

Варшава. Компанії, які працюють у Польщі, за перші шість місяців поточного року одержали близько 14 млрд доларів чистого прибутку, що на близько 3 млрд дол., або на 18%, менше за показник першої половини минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, експерти називають головною причиною падіння прибутків витрати, які ростуть швидше, ніж доходи від продажу продукції та послуг.

За даними польського Державного комітету статистики (GUS), середня рентабельність фірм у Польщі в першому півріччі становила близько 4% у порівнянні з 5,2% роком раніше на тлі збільшення витрат на 9,8% і зростання доходів на 8,2%.

"Зростання витрат, яке спричиняє менші маржі, - це в першу чергу результат дорожчих сировини і матеріалів. Це явище частково пов'язане зі слабшим злотим, що збільшило ціну імпортованих продуктів", - відзначила головний економіст PKPP Lewiatan Малгожата Кріштошек, яку цитує газета Puls Biznesu.

Газета відзначила, що минулого року, незважаючи на кризу в Євросоюзі, до якої входить Польща, компанії, які працюють в країні, одержали рекордні 31,5 млрд доларів чистого прибутку (за поточним курсом 1USD=3,3PLN).

За даними GUS, у першому півріччі співвідношення готівкових коштів компаній до поточних зобов'язань скоротилося на рекордні за останні десятиліття майже 6% - до близько 32% - найнижче значення з 2008 року.

Експерти, слова яких подає PB, пояснюють цю ситуацію вдедалі частішими випадками затримок платежів.

Газета також відзначила, що в першому півріччі прибутки фірм були різними залежно від регіону: найбагатші воєводства (аналог областей) у Польщі - Мазовецьке і Великопольське - втратили по близько 30%, тоді як Західнопоморське і Любельське - збільшили на 34% і 25% відповідно.

Довідка УНІАН. Польща, яка приєдналася до Євросоюзу в 2004 році, стала єдиною країною з 27 держав об'єднання, якій вдалося уникнути економічного спаду після початку світової фінансової кризи в кінці 2008 року.

Національний ВВП у 2011 році зріс на 4,3% після 3,8% у 2010 рік і 1,8% у 2009 році.

За даними МВФ, Польща минулого року зайняла 22-ге місце у світі за рівнем номінального ВВП, що становив близько 514 млрд доларів, а у розрахунку на душу населення - 50-те місце з 13,5 тис. доларів на людину.