Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,0970/8,1040 грн/дол.

У понеділок, 27 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0970/8,1040 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2540/44, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,1155/10,1260. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2496/98 (четвер - 1,2563/65). У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9930.

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