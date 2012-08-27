Торги на міжбанку в понеділок відкрилися котируваннями 8,0970/8,1040 грн/дол.
11:17, 27 серпня 2012Фінанси
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У понеділок, 27 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0970/8,1040 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2540/44, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,1155/10,1260.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2496/98 (четвер - 1,2563/65).
У четвер Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9930.
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