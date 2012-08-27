Підприємства України в січні-липні збільшили реалізацію послуг на 12%

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в січні-липні 2012 року становив 165,2 млрд грн, що у зіставних цінах на 12% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики.

В середньому за звітний період на одну людину було реалізовано послуг на суму 3,624 тис. грн. Водночас обсяг споживання послуг жителями різних регіонів України неоднаковий і коливається від 949,7 грн на одну людину в Тернопільській області до 21,458 тис. грн у Києві.

У липні обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 26 млрд грн, що на 9% більше (у зіставних цінах), ніж за аналогічний період 2011 року.

Майже половина обсягу реалізованих послуг припадала на послуги різних видів транспорту, пошту і зв`язку, майже третину становили послуги з проведення операцій з нерухомістю, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва,, Одеської і Донецької областей, становив більш як половину (50,5%) загального обсягу наданих послуг.

Зокрема, в липні 2012 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 232,8 млн. грн (включно з ПДВ), що на 41,8% більше, ніж у липні 2011 року (у січні-липні на суму 1,442 млрд грн, на 40,6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

Готелі і ресторани України в липні п.р. реалізували послуг на 764,9 млн. грн, що на 22,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 р. (у січні-липні - на суму 2,879 млрд грн, на 16,5% більше).

У липні підприємства сфери транспорту і зв`язку реалізували послуг на суму 14,65 млрд грн - на 9,1% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 91,991 млрд грн, на 13,3% більше).

Підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і надають послуги підприємцям, у липні п.р. реалізували послуг на суму 7,673 млрд грн - на 21,6% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 52,78 млрд грн, на 26,8% більше).

У сфері освіти в липні п.р. було надано послуг на суму 193,3 млн. грн, що на 13% більше, ніж у липні 2011 р. (у січні-липні - на суму 1,69 млрд грн, на 5,6% більше); у сфері охорони здоров`я і надання соціальної допомоги - на суму 1,023 млрд грн, що на 29,1% більше, ніж у липні 2011 р. (у січні-липні - на суму 4,43 млрд грн, на 30,5% більше); у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури і спорту - на суму 1,499 млрд грн, що на 33% більше, ніж у липні минулого року (у січні-липні - на суму 10,026 млрд грн, на 34,6% більше).

Довідка УНІАН. За даними Держстату, обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами України в 2011 році становив 258 млрд грн, що в зіставних цінах на 19% більше, ніж у 2010 році.

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