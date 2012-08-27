Кабмін найближчими днями розгляне проект держбюджету на 2013 рік

Найближчими днями Кабінет міністрів України розгляне проект Держбюджету на 2013 рік для подальшої передачі його до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у місті Бровари.

«У найближчі кілька днів проект буде розглянуто на засіданні уряду, а потім буде передано до Верховної Ради», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що уряд у питанні підготовки проекту держбюджету, який має бути переданий до ВР не пізніше 15 вересня, працює за планом.

«Уряд працює за своїм графіком, який передбачає передачу до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет не пізніше 15 числа вересня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко прогнозував, що проект державного бюджету України на 2013 рік буде подано урядом до Верховної Ради в передбачені законом терміни.