Азаров: доля Угоди про асоціацію перебуває в руках Євросоюзу
Прем'єр-міністр Микола Азаров упевнений, що подальша доля Угоди про асоціацію України і Європейського Союзу, що включає і створення зони вільної торгівлі, на даному етапі перебуває в руках ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після відкриття заводу металоконструкцій «Стальтех» у Броварах Київської області.
За словами М.Азарова, текст угоди парафовано, він фактично готовий до підписання.
«Угоду парафовано. А що означає парафування? Що вона готове, вивірена кожна сторінка угоди. Тепер справа за Європейським Союзом. Питання не до мене, а до Євросоюзу, коли ЄС має намір провести процедуру ратифікації цієї угоди», - сказав М.Азаров.
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