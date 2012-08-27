Порошенко не виключає перегляду макропоказників за 9 місяців 2012 року

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко не виключає можливості перегляду макропоказників за підсумками 9 місяців 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я не виключаю, що за підсумками 9 місяців ми приймемо відповідне рішення (про перегляд макропоказників на другу половину 2012 року - УНІАН)», - зазначив П.Порошенко.

«Зазвичай виробляється перегляд показників за підсумками 9 місяців... Ми проаналізуємо, наскільки побоювання пов'язані з поганими погодними умовами липня, будуть скориговані на поліпшення погодних умов у серпні... На скільки кризові явища знайшли відображення в обсягах та цінах продукції, і після цього вже ухвалимо відповідне рішення», - зазначив він.

За його словами, наприклад, в сільському господарстві фізичні обсяги продукції скорочуються. Але за рахунок зростання цін ситуація трохи поліпшується.

Довідка УНІАН, держбюджет 2012 розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар .