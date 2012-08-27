Позитивний фінрезультат підприємств України у І півріччі становив 29,249 млрд грн

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-червні 2012 року становив 29,249 млрд грн, йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, прибуток українських підприємств у січні-червні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року скоротився на 7,1% – до 88,755 млрд грн. Із збитком січень-червень 2012 рік завершили 40,7% підприємств країни проти 43,9% у січні-липні 2011 року. Сума збитку підприємств в першому півріччі 2012 року проти січня-червня 2011 року збільшилася на 10,4% - до 59,506 млрд грн.

За даними Держстату, січень-червень 2012 року завершили із збитком 44% (у першому півріччі 2011 року - 45,8%) промислових підприємств України. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-червень 2012 року становив 11,126 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2011 році становив 112 млрд 930,3 млн. грн проти 63 млрд 266,4 млн. грн у 2010 році.