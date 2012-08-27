Міжбанк понеділка: закриття торгів - 8,1000/8,1025 грн/дол.

У понеділок, 27 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0970/8,1040, на 12:00 звузився спред 8,0990/8,1015. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1000/8,1025.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/44, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2542/46. На час закриття ціни досягли рівня 0,2545/49. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.8075 (-0.0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2490/1,2530. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1155/10,1260, на 12:00 ціни пішли вгору 10,1380/10,1450. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,1430/10,1505.