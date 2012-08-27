В Україні заборгованість із зарплати в зросла на 2,5%

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в липні 2012 року зросла на 2,5%, порівняно з червнем, і на 1 серпня становила 986,04 млн. грн, з початку року заборгованість збільшилася на 0,9%; порівняно з даними на 1 серпня 2011 року заборгованість скоротилася на 15,8%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати в липні зафіксоване в 10 областях України, а також у Києві та Севастополі. Відповідно, скорочення заборгованості спостерігалося в 14 областях і АР Крим.

Зокрема, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн) на 1 серпня ц.р. зафіксовано в Донецькій – 179,197 млн. грн (у липні скоротилася на 0,1%, з початку року – на 10,5%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася на 22,1%) і Харківській областях – 114,373 млн. грн (у липні зросла на 14,3%, з початку року – на 27%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася на 18,4%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 серпня 2012 року становила 84,293 млн. грн (у липні зросла на 10,3%, з початку року – на 16,2%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася на 18,1%).

Високий рівень заборгованості зафіксовано також у Луганській – 76,448 млн. грн (у липні скоротилася на 1%, з початку року – на 17,7%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася на 25%) і в Львівській областях – 61,618 млн. грн (у липні скоротилася на 0,4%, з початку року зросла на 8,9%, порівняно з 1 серпня 2011 року зменшилася на 7,6%).

Найнижчий рівень заборгованості із заробітної плати на 1 серпня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 121 тис. грн (у липні скоротилася на 20,9%, з початку року – на 49,6%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася в 10 разів), Рівненській – 2,083 млн. грн (у липні сума заборгованості скоротилася на 11,5%, з початку року – на 16,3%, порівняно з 1 серпня 2011 року – скоротилася на 11,7%) і Київській областях – 3,501 млн. грн (у липні зросла на 6,4%, з початку року скоротилася в 3 рази, порівняно з 1 серпня 2011 року скоротилася майже в 6 разів).

Довідка УНІАН. В Україні в 2010 році заборгованість із зарплати скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд грн. У 2011 році заборгованість скоротилася на 19,8% – до 977,365 млн. грн.