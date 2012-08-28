Організаторам фінансових пірамід може загрожувати до 12 років ув'язнення – законопроект

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердила доопрацьований проект закону “Про заборону фінансових пірамід в Україні”.

Про це повідомляється на сайті Нацкомфінпослуг.

Даним проектом закону передбачається, що створення або сприяння діяльності фінансової піраміди карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Ті ж дії, учинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що завдали значної шкоди потерпілому, - караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Ті ж дії, учинені у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, систем електронних платежів, -караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

Ті ж дії, учинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Водночас передбачається, що особа, крім організатора фінансової піраміди, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну діяльність правоохоронні органи або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.