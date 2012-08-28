Торги на міжбанку у вівторок відкрилися котируваннями 8,0980/8,1040 грн/дол.

У вівторок, 28 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0980/8,1040 грн/дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2527/31, котирування відносно євро-гривні пішли вниз – 10,1055/10,1145. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,2476/78 (понеділок - 1,2496/98). У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

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