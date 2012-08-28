Служба безпеки "ПриватБанку" затримала скіммера

Співробітники служби безпеки "Приватбанку" 24 серпня о 5.30 ранку в Києві затримала шахрая, який установив скіммінговий пристрій на одному з банкоматів банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Приватбанку".

Згідно з наданою інформацією, скіммера вдалося затримати на місці злочину прямо в момент демонтажу несанкціонованого пристрою на банкоматі.

«Завдяки системі цілодобового моніторингу банкоматної мережі, ми відразу виявили скіммер на банкоматі і його відключили. Але щоб зловити шахрая, нашим співробітникам довелося усю передсвяткову ніч сидіти в засідці, - говорить керівник служби безпеки «ПриватБанку» Станіслав Крижановський. - В Україні це один з небагатьох випадків затримання таких злочинців на "гарячому".

При затриманні у 30-річного жителя Київської області вилучено пристрій для зчитування інформації з магнітних смуг карток клієнтів, реєстратор з відеокамерою і батареєю. Розслідування діяльності шахрая проводиться Управлінням по боротьбі з кіберзлочинністю ГУМВС України в Києві.

Всі карти клієнтів, які могли бути скомпрометовані шахраями, було заблоковано і перевипущено банком в екстреному порядку. Шкоді клієнтам запобігли.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засновано в 1992 році, на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 липня 2012 року активи банку становили 140,8 млрд грн, кредитний портфель корпоративних клієнтів - 102,7 млрд грн, капітал - 17,3 млрд грн, чистий прибуток з початку 2012 року - 596,6 млн грн.

Акціонерами "Приватбанку" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіють по 33,7545% акцій «ПриватБанку», а також кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.

Міжнародна банківська група "ПриватБанк" працює в 12 країнах світу - в Росії, Грузії, Латвії, Італії, Португалії, Китаї, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Казахстані та на Кіпрі.