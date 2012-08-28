Тон валютній динаміці на поточному тижні буде задавати Бернанке - експерт

На торгах у вівторок, 28 серпня, пара EUR/USD може дійти до позначки 1,2450 з подальшою метою 1,24, а пара GBP/USD - до 1,5740 з метою 1,57, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, сьогодні можливі сюрпризи з боку JPY. У п'ятницю глава Банку Японії заявив, що хронічне зростання єни негативно впливає на національну економіку. Спроби стимулювання поки ні до чого не призводять. Японський уряд може вперше за 10 місяців переглянути оцінку економіки на пониження, що надасть підтримку парі USD/JPY. Первинною метою стане 79,25, далі - 79,65.

Тон валютній динаміці на поточному тижні буде задавати Бернанке. Вчорашні коментарі П'янальто також натякнули на те, що варто очікувати переходу до третього раунду QE.