Середньозважений курс гривні на міжбанку у понеділок становив 8,0776 грн/дол.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в понеділок, 27 серпня, зміцнився до 8,0776 грн / дол. порівняно з 8,0799 за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг торгів на міжбанку становив 1,274 млрд дол. (в еквіваленті), що на 212,5 млн дол. більше, ніж за попередній день торгів. Із загального обсягу сума продажу доларів становила 1 млрд дол.

Як повідомлялося, у понеділок, 27 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0970/8,1040, на 12:00 звузився спред 8,0990/8,1015. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1000/8,1025.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2540/44, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2542/46. На час закриття ціни досягли рівня 0,2545/49. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31.8075 (-0.0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2490/1,2530. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1155/10,1260, на 12:00 ціни пішли вгору 10,1380/10,1450. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,1430/10,1505.