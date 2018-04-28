НБУ заманює валютну готівку в Україну "офшорними" умовами

Нацбанк вирішив упорядкувати переміщення заморської готівки громадянами України та нерезидентами і зняти зайві бюрократичні перепони на шляху "реальних" грошей. Постановою регулятора (№ 312) внесено суттєві зміни до Інструкції переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України. Але, як відомо, будь-які ліки можуть мати побічний ефект.

НБУ «відкрив шлюзи» для закордонної готівки

Як і раніше, будь-який громадянин України може без митного декларування перевезти через кордон до 10 тис. євро. Щоправда, суму потрібно «демонструвати» прикордонникам або митникам. Обсяг коштів вважається припустимим для поїздки в гості чи на відпочинок. Аналогічно українець з-за кордону може ввезти до 10 тис. євро. Але гроші дозволено не оформляти, до того ж не обов'язково пояснювати, яким шляхом вони одержані.

Відтепер ця "пільга" поширюється і на нерезидентів. У старій інструкції не було чіткої ясності, як їм поводитися. Мабуть, саме тому нерезиденти воліли під час поїздки в Україну використовувати картки. Тепер же вони можуть без проблем і додаткового оформлення документів ввозити на нашу територію та вивозити до 10 тис. євро. Можливо, для жителів ЄС це не буде значущим послабленням, але для громадян країн СНД - явно позитивний момент (позначається традиційне надання переваги купюрам в гаманці).

Не забув НБУ і про більш значні суми. До їхніх перевізників регулятор застосував метод «батога і пряника». Тепер українці і нерезиденти, які «транспортують» понад 10 тис. євро, зобов'язані всього лиш вказати обсяг коштів у митній декларації, причому без надання жодних документів, що підтверджують джерела їхнього походження. Тобто, цілком можна припустити, що готівкові гроші потечуть у країну рікою.

Нововведення НБУ фактично перетворює Україну у щось на кшталт офшору для готівки з ЄС і США. У цих країнах вже давно існують обмеження на розміщення грошей на банківському рахунку. В Україні таких немає, і найближчим часом вони не передбачаються. Ось чому тому ж поляку чи німцеві буде вигідно покласти мільйон євро на свій рахунок через Україну. Чим, скажіть-но, не офшор!

Вивезення валютної готівки: українцям - "залізна завіса", нерезидентам - "світлий шлях"

Водночас, постанова НБУ дуже чітко регламентує вивезення готівкової валюти понад 10 тис. євро для українців. Співвітчизник в даному випадку зобов'язаний надати виписку з банківського рахунку, із якого здійснювалося переведення в готівку. При цьому «довідка» дійсна лише 30 календарних днів. Без неї митниця має право не дозволити грошам покинути «батьківщину». Нововведення викликане тією обставиною, що такого роду операції підлягають обов'язковому фінмоніторингу. Тобто, компетентні органи за першого бажання протягом 10 хвилин можуть відстежити рух коштів.

Вивезення готівкової валюти нерезидентом за межі України буде контролюватися значно «м'якше». Іноземець при вивезенні понад 10 тис. євро повинен буде надати митну декларацію із зазначенням суми або документ, що підтверджує одержання коштів в касі будь-якого українського банку.

Це нововведення, найімовірніше, покликане зіграти роль агітатора для нерезидентів - «активно розміщуйте депозити в Україні». Адже тепер нерезиденту, який отримав відсотки за депозитом в Україні не потрібно буде доводити її легітимність - достатньо показати виписку з банківського рахунку, що він отримав валюту як відсотки за депозитом. Окрім того, ставки за валютними депозитами у нас вищі, ніж у Росії, а тим паче - в ЄС. Тому не виключено, що окремі нерезиденти скористаються можливостями, що відкрилися.

Наразі загальна сума депозитів нерезидентів на території України становить близько 3,75 млрд дол. Причому, близько 80% цих вкладів - валютні. У цілому, сума невелика. Може, дійсно рішення НБУ спровокує іноземців полюбити нашу країну, цього разу не тільки за те, що тут добре співають і танцюють. Але й за те, що в Україні "фінансові поля" не менш родючі, ніж знамениті чорноземи.

Аліса Швигар