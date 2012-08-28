Нацбанк ліквідує «АКБ «Базис»

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії й призначення ліквідатора публічного акціонерного товариства «АКБ «Базис».

Як повідомляється на сайті АКБ «Базис», Нацбанк постановою №357 від 23 серпня 2012 року призначив ліквідатором ПАТ «АКБ «Базис» Ладоненка В.Н. Ліквідатор знаходиться за адресою: Харків, провулок Мар’яненка, 4.

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований у 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області Арсена Авакова.

За класифікацією НБУ, «Базис» належить до групи невеликих фінустанов із активами менше 3 млрд грн.

Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвицький.

У квітні 2012 року в банку введено тимчасову адміністрацію НБУ.

26 липня тимчасовий адміністратор направив на узгодження в НБУ програму оздоровлення банка, в рамках якої інвестори дали згоду вкласти в банк 500 млн грн.

6 серпня тимчасова адміністрація банку ухвалила рішення збільшити статутний капітал банку на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн шляхом приватного розміщення 401604250 простих акцій бездокументної форми номінальною вартістю 1,28 грн.