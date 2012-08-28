Жителі українських міст з-поміж держустанов найбільше довіряють Нацбанку - опитування

Жителі українських міст найбільше довіряють Національному банку України з-поміж інших найвищих державних установ.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто з посиланням на результати соціологічного опитування, проведеного КМІС.

За його словами, 32% жителів міст висловлюють довіру Нацбанку.

При цьому показник довіри до Кабінету міністрів становить 26%, до Адміністрації Президента – 25%, до Верховної Ради – 21%, до Вищої ради юстиції – 18%.

Коментуючи показник ступеня довіри НБУ, В.Паніотто зауважив, що такий високий результат обумовлений тим, що найбільша кількість респондентів (35%) висловили довіру до дій НБУ, які стосуються зміцнення курсу гривні, при цьому 33% назвали долар найбільш надійним інструментом для збереження заощаджень.

Водночас, менеджер КМІС Тетяна Пясковська акцентувала увагу на тому, що найбільш поширеними причинами недовіри громадян до державних структур та органів влади виявилися корупція (54% респондентів назвали її як причину недовіри), відсутність результатів діяльності роботи органів влади (38%), бюрократія (29%), погане ставлення працівників держструктур та їхнє реагування на звернення громадян (22%), а також відсутність інформації, яка стосується планів розвитку (11%).

Опитування проводилось з 19 по 28 липня методом телефонного інтерв’ю,

Було опитано 1 тисячу жителів міст усіх областей України та Криму.

Статистична похибка вибірки не перевищує 4,6%.