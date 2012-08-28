На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1080/8,1150 грн/дол.

У вівторок, 28 серпня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,0980/8,1040, на 12:00 ціни піднялися до 8,1030/8,1075. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 8,1080/8,1150.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2527/31, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2529/33. До закриття ціни досягли рівня 0,2530/34. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 32,0690 (+0.2615).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2476/78, а на 15:00 зросли до 1,2544/46. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1055/10,1145, на 12:00 ціни пішли вгору 10,1480/10,1575. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 10,1705/10,1830.