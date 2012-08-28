Надходження від ліцензування торгівлі алкоголем і тютюном збільшилися на 3,7%

Надходження до місцевих бюджетів від ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами у січні-липні 2012 року становили понад 369 млн. грн, що на 3,7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Надходження від оптової торгівлі алкоголем і тютюном до місцевих бюджетів становили 78,2 млн. грн, що на 2% менше, ніж у січні-липні 2011 року.

Ліцензування експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим забезпечило надходження до бюджету в розмірі 12,5 млн. грн.

Загалом за звітний період в Україні діяло 186,231 тис. ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами. Загальна кількість ліцензій, що надають право на оптову торгівлю спиртами, алкоголем і тютюном, становить 510 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДПСУ, надходження до зведеного бюджету від сплати за ліцензії на торгівлю алкоголем і тютюном за підсумками 2011 року становили 99 млн. грн, що майже на 1% більше, ніж у 2010 році.

За підсумками 2010 року до зведеного бюджету було перераховано 98,096 млн. грн за ліцензії на торгівлю алкоголем і тютюном, зокрема 32,506 млн. грн становили надходження від оптової торгівлі і 65,59 млн. грн – від роздрібної. Зокрема, кошти від роздрібної торгівлі у 2010 році спрямували до місцевого бюджету, від оптової – до державного.

З 2011 року кошти від оптової і роздрібної торгівлі спрямовують до місцевих бюджетів.