ДПСУ: Податкові юристи виграють 92% судових процесів

Податкові юристи виграють майже 92% судових процесів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Так, у січні-липні 2012 року податкові юристи виграли 42,5 тис. справ на загальну суму 26,6 млрд грн.

У ДПСУ підкреслюють, що нова стратегія претензійної роботи все ж таки віддає перевагу досудовому врегулюванню спорів. Зібрані докази відкриті для ознайомлення платникам, і кожен може переконатися, що оскарження зібраних матеріалів не має судової перспективи. Це підтверджується практикою - 9 із 10 процесів виграє податкова служба.

Усього, упродовж січня-липня ц.р. на розгляді в судах знаходилося 120,1 тис. «податкових» справ на загальну суму 146,7 млрд грн, що на 14,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте суми, що підлягають оскарженню, збільшилися на 20,5%.

Як повідомляв УНІАН, ДПСУ в 2011 році скоротила кількість звернень до судів на 17%, порівняно з 2010 роком, до 142,3 тис.