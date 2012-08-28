Договір про ЗВТ СНД набуде чинності 23 вересня - Слєпньов

Договір про зону вільної торгівлі СНД набуде чинності 23 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок, 28 серпня, на прес-конференції повідомив міністр із торгівлі Євразійської економічної комісії Андрій Слєпньов.

«Договір набуде чинності 23 вересня».

При цьому він зазначив, що на початку вересня ратифікацію Договору проведе Казахстан.

«Ми розраховуємо на те, що Казахстан у перших числах вересня завершить свої ратифікаційні процедури, коли парламент повернеться з канікул. І, таким чином, договір почне працювати між ключовими партнерами без образи для інших», - сказав А.Слєпньов.

Він також висловив надію, що решта країн, які підписали Договір, незабаром ратифікують його.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою, після Росії та Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови й Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом із тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.