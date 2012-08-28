Ющенко вважає, що Україна перебуває у переддефолтному стані

Екс-президент України Віктор Ющенко вважає, що Україна зараз перебуває у переддефолтному стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у Тернополі, коментуючи чергове розміщення державою єврооблігацій на 1 млрд дол. під 7,95% річних після розміщення у липні євробондів на 2 млрд доларів.

«У нас сьогодні перша проблема – фінансова ізоляція. В Україні не працює жодна міжнародна фінансова програма, а це – “жовта картка”. Тобто ще не виганяють з поля, але вже є серйозне попередження. У нас немає співпраці ні з Міжнародним валютним фондом, ні з Європейським банком ресурсів, ні з Європейським інвестиційним банком. Чекати на фінансову допомогу від цих інституцій підстав немає. Залишається один резерв – станок, але це дуже погано», – сказав В. Ющенко.

Він також підкреслив, що проблемами для економіки України залишаються дефіцит бюджету та дефіцит платіжного балансу.

«Ми маємо дуже серйозний дефіцит платіжного балансу. Наступний рік у нас починається з того, що ми повинні повернути 5 млрд тих кредитів, які брала Ю.Тимошенко під 27-28%. Я думаю, що до цього платежу жодна допомога міжнародних фінансових організацій до нас не прийде. Чи допоможе нам Китай або Росія – я тут поставив би три знаки запитання. Дефіцит бюджету в Україні покривається найдорожчими запозиченнями в Європі, у нас непомірний дефіцит платіжного балансу і дуже туманні уявлення про те, як ми збираємося його покривати. Валютні резерви опускаються з 37 до 23 млрд доларів. Це вперше склалася ситуація, що валютні резерви менші, ніж синтетичні борги уряду і центрального банку перед міжнародними інвесторами», – констатує екс-президент.

За його словами, він не є оптимістом щодо подальшої долі економіки держави.

«Ви хочете, щоб я зробив прогноз. Та він весь у знаках оклику. Ці процеси уже некеровані, бо я не чую серйозних відповідей на ці виклики. Міжнародні експерти виставляють Україні четверте місце в світі по переддефолтному стану. Це абсолютно правильна реакція, бо такими є причинні фактори. Я не хочу бути тією людиною, яка приносить погані новини. Я хочу бути конструктивним по відношенню до стабільності і до грошей. Але думаю, що запасів міцності залишилося не так багато», – застерігає В.Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна випустила єврооблігації на 1 млрд дол. під 7,95% річних, термін погашення — 4 червня 2014 року. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України № 795 від 27 серпня 2012 року.