Мінфін у вівторок залучив 200,7 млн грн від продажу ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 28 серпня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 200,7 млн грн, повідомляє відомство.

Так, Мінфін провів первинне розміщення індексованих ОВДП із терміном погашення 12 серпня 2015 року. Прибутковість становила 9,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обігу 5 і 7 років відсутній. Також був відсутній попит на папери, номіновані в іноземній валюті з терміном погашення 13 листопада 2013 року.

Як повідомляв УНІАН,Мінфін відновлює продаж валютних облігацій внутрішньої державної позики і гривневих облігацій із прив'язкою до курсу долара, які востаннє пропонувалися ринку 17 липня ц.р.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані й номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП були оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені цього року випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, з початку 2012 року до 27 серпня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн - від внутрішніх, 15,986 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 35,475 млрд грн, витрати на обслуговування - 14,397 млрд грн.