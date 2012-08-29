На торгах у середу пара EUR/USD може продовжити зміцнення – експерт

На торгах у середу, 29 серпня, пара EUR/USD може продовжити зміцнення і під впливом американських даних, і в очікуванні новин від ЄЦБ. Наступною метою для пари, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, можуть стати рівні 1,26 і 1,2670.

Як відзначають аналітики, для GBP/USD поточний день може виявитися таким же нудним, як і попередні два. Скоріш за все, пара буде притримуватися сценарію, який для неї напишуть Є-17 і США. У разі зміцнення попиту на ризиковані активи пара продовжить зміцнення з найближчою метою 1,5860 і далі 1,59.