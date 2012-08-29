На додатковому аукціоні у вівторок Мінфін розмістив валютні ОВДП на 285,835 млн. дол.

На додатковому аукціоні у вівторок, 28 серпня, Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 285,835 млн. дол. Про це повідомляється на сайті відомства.

Середньозважена прибутковість паперів становила 9%, термін їх погашення — 13 листопада 2013 року.

Як повідомляв УНІАН,вчора Мінфін продав індексовані облігації на 200,7 млн. грн під 9,3% з терміном погашення 12 серпня 2015 року. На гривневі папери попиту не було.

В огляді групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» вчорашнього аукціону мовиться, що Мінфін задовольнив заявки на індексовану облігацію зі ставками 9,30% на всю суму, при цьому визнав ставки попиту на номіновану в доларах облігацію в діапазоні 9,1-9,3% високими і відхилив усі вісім заявок, оголосивши аналогічне розміщення повторно.

У результаті Мінфін залучив учора 2,52 млрд грн, включно з 285,84 млн. дол., або 2,32 млрд грн за ринковим курсом, від розміщення ОВДП, номінованих у доларах США.

Аналітики компанії вважають, що цієї суми, а тим більше з урахуванням надходження коштів від аукціону, проведеного минулого четверга, буде більш ніж достатньо, щоб покрити всі боргові виплати до кінця місяця і забезпечити додаткові надходження для завдань бюджету.

“Цілком можливо, що попит на ОВДП, номіновані у доларах США, був частково сформований ринком, проте обсяг попиту і дії Мінфіну щодо скасування і проведення додаткового оперативного аукціону можуть свідчити про частковий «дружній» попит на ці облігації”, - резюмується в аналітичному огляді компанії.